Ужин при свечах и цветы: сестра Бузовой устроила мужу сюрприз в бетонных стенах
31-летняя Анна похвасталась апартаментами в элитном жилом комплексе Москвы.
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Фото, видео: Instagram @annabuzova
Сестра звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна нисколько не уступает знаменитой родственнице: она — настоящая бизнесвумен. Эта девушка — владелица большого салона красоты, собственного бренда обуви, косметической марки, а также главный редактор и вдохновитель издания InstaNotes.
Своими достижениями Анна регулярно делится с подписчиками в социальной сети. Недавно, например, Бузова рассказала, что, наконец, купила квартиру своей мечты в элитном районе Москвы. В часть праздника бизнес-леди устроила супругу сюрприз — романтический ужин при свечах в бетонных стенах собственных апартаментов.
«Романтики много не бывает! Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах?», — подписала пост Бузова.
Фанаты оригинальную идею Анны оценили, а также искренне порадовались за свою любимицу.
«Какая у вас красивая любовь!»
«Анечка, молодцы! Счастья вам в новой квартире!»
«Супер! Будете потом эти стены вспоминать! Счастливые такие!» — отмечали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анна Бузова задумалась о закрытии салона красоты.
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