Ужин при свечах и цветы: сестра Бузовой устроила мужу сюрприз в бетонных стенах

Сестра звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна нисколько не уступает знаменитой родственнице: она — настоящая бизнесвумен. Эта девушка — владелица большого салона красоты, собственного бренда обуви, косметической марки, а также главный редактор и вдохновитель издания InstaNotes.

Своими достижениями Анна регулярно делится с подписчиками в социальной сети. Недавно, например, Бузова рассказала, что, наконец, купила квартиру своей мечты в элитном районе Москвы. В часть праздника бизнес-леди устроила супругу сюрприз — романтический ужин при свечах в бетонных стенах собственных апартаментов.

«Романтики много не бывает! Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах?», — подписала пост Бузова.

Instagram @annabuzova

Фанаты оригинальную идею Анны оценили, а также искренне порадовались за свою любимицу.

«Какая у вас красивая любовь!»

«Анечка, молодцы! Счастья вам в новой квартире!»

«Супер! Будете потом эти стены вспоминать! Счастливые такие!» — отмечали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анна Бузова задумалась о закрытии салона красоты.