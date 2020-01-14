Сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров

Вслед за успешной певицей и талантливой бизнесвумен Ольгой Бузовой успех пытается повторить и ее сестра Анна. До недавнего времени девушка была владелицей собственного бренда обуви, косметической марки и салона красоты. Но в посте в Instagram Бузова-младшая призналась, что последний проект пришлось закрыть.

Buna Beauty Bar Анна презентовала еще прошлой весной. Виновником скорого закрытия стал партнер, с которым инстадива запускала проект.

Instagram @annabuzova

«К великому сожалению, у нас с моим партнером по салонному бизнесу разошлись взгляды на дальнейшее развитие, и мы приняли решение не продолжать совместную работу над Buna Beauty Bar. <…> Строить бизнес с партнерами — это, порой, история, с миллионом подводных камней», — написала Бузова в блоге.

Анна поблагодарила близких и родных за оказанную поддержку, но предупредила подписчиков об отключенных комментариях под публикацией. Она призналась, что не хочет переживать и расстраиваться от лишнего негатива.

В том же сообщении Бузова ответила, что уже начала поиски нового помещения и планирует перезапуск салона красоты. Поклонникам модель пожелала добра, сил, терпения, уметь признавать свои поражения и работать над ошибками.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Бузовой получила перелом в темной квартире.