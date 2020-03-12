Мария Голубкина проигнорировала юбилей собственной матери
Коллеги артистки, пришедшие ее поздравить, признались: такой поступок никого не удивил.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов, Instagram @stassadal
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина 9 марта отпраздновала свой 80-й день рождения. Большое событие актриса решила отметить в Центральном академическом театре Российской армии. Гостей — полон зал. Здесь присутствовали и Кира Прошутинская, и Надежда Бабкина, и шоумен Андрей Малахов, а также другие звезды российского шоу-бизнеса.
Вот только на празднике не хватало, пожалуй, главного человека в жизни Ларисы — дочери Марии Голубкиной, сообщает Teleprogramma.pro. По информации издания, об этом в беседе с поклонниками упомянул гость мероприятия Станислав Садальский.
Спустя несколько дней шоумен выложил в Instagram трогательные кадры с юбилея коллеги, на которых видно: несмотря на позицию мамы, внуки Ларисы Голубкиной про бабушку не забыли.
«Дети бывают плохими или хорошими, но внуки всегда изумительны!» — подписал пост Садальский.
Подписчики Станислава согласились с высказываем и добавили: как бы то ни было, главное — что у Ларисы Ивановны есть верные друзья и добрые коллеги.
«Маша вела себя не очень красиво… но внуки замечательные!»
«Дай Бог Ларисе здоровья, любви и близких друзей!»
«Не буду разбираться в семье Ларисы Ивановны. Мира ей, покоя и любви!» — писали фолловеры.
Известно, что отношения в семье Голубкиных складываются непросто. Так, в одном из интервью Мария призналась: она не может ужиться с авторитарным характером звездной мамы. По ее словам, это и стало главной причиной раздора.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ларисе Голубкиной удалось построить головокружительную карьеру.
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