Мария Голубкина проигнорировала юбилей собственной матери

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина 9 марта отпраздновала свой 80-й день рождения. Большое событие актриса решила отметить в Центральном академическом театре Российской армии. Гостей — полон зал. Здесь присутствовали и Кира Прошутинская, и Надежда Бабкина, и шоумен Андрей Малахов, а также другие звезды российского шоу-бизнеса.

Вот только на празднике не хватало, пожалуй, главного человека в жизни Ларисы — дочери Марии Голубкиной, сообщает Teleprogramma.pro. По информации издания, об этом в беседе с поклонниками упомянул гость мероприятия Станислав Садальский.

Спустя несколько дней шоумен выложил в Instagram трогательные кадры с юбилея коллеги, на которых видно: несмотря на позицию мамы, внуки Ларисы Голубкиной про бабушку не забыли.

«Дети бывают плохими или хорошими, но внуки всегда изумительны!» — подписал пост Садальский.

Instagram @stassadal

Подписчики Станислава согласились с высказываем и добавили: как бы то ни было, главное — что у Ларисы Ивановны есть верные друзья и добрые коллеги.

«Маша вела себя не очень красиво… но внуки замечательные!»

«Дай Бог Ларисе здоровья, любви и близких друзей!»

«Не буду разбираться в семье Ларисы Ивановны. Мира ей, покоя и любви!» — писали фолловеры.

Известно, что отношения в семье Голубкиных складываются непросто. Так, в одном из интервью Мария призналась: она не может ужиться с авторитарным характером звездной мамы. По ее словам, это и стало главной причиной раздора.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ларисе Голубкиной удалось построить головокружительную карьеру.