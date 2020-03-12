«До слез»: Поклонников поразило трогательное поздравление Агутина дочери

Трогательное поздравление старшей дочери Полины опубликовал в Instagram Леонид Агутин. 12 марта девушка празднует 24-летие, однако звездный папа не перестает беспокоиться за свою дочурку.

Он рассказал, как переживал раньше, что вырастет из его отпрыска. Но когда увидел, насколько большое и открытое миру у нее сердце, стал волноваться о том, чтобы дочь окружали достойные люди.

«Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя… Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит, и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя!» — написал певец.

Instagram @agutinleonid

В завершение поздравления он пожелал ребенку побольше солнца, отметив, что с хорошими людьми ей пока везет.

Подписчики Агутина присоединились к поздравлениям, а также поразились тому, насколько милым вышел текст ее отца.

«Какое прекрасное, теплое поздравление от папы!»

«Леонид, эти слова трогают до слез!!!»

«Присоединяемся ко всему вышесказанному! Вот это любовь отца к дочери!» — писали люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин показал редкое фото младшей дочери, Елизаветы.