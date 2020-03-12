«До слез»: Поклонников поразило трогательное поздравление Агутина дочери
Заслуженный артист России пожелал 24-летней Полине, чтобы ее окружали достойные люди.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @agutinleonid
Трогательное поздравление старшей дочери Полины опубликовал в Instagram Леонид Агутин. 12 марта девушка празднует 24-летие, однако звездный папа не перестает беспокоиться за свою дочурку.
Он рассказал, как переживал раньше, что вырастет из его отпрыска. Но когда увидел, насколько большое и открытое миру у нее сердце, стал волноваться о том, чтобы дочь окружали достойные люди.
«Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя… Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит, и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя!» — написал певец.
В завершение поздравления он пожелал ребенку побольше солнца, отметив, что с хорошими людьми ей пока везет.
Подписчики Агутина присоединились к поздравлениям, а также поразились тому, насколько милым вышел текст ее отца.
«Какое прекрасное, теплое поздравление от папы!»
«Леонид, эти слова трогают до слез!!!»
«Присоединяемся ко всему вышесказанному! Вот это любовь отца к дочери!» — писали люди.
Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин показал редкое фото младшей дочери, Елизаветы.
Нашли ошибку?