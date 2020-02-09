Агутин показал редкое фото с дочерью

Леонид Агутин в день рождения младшей дочери показал редкое фото со своей наследницей. Публикация появилась на странице певца в Instagram.
В социальной сети Леонид опубликовал фотографию общей с Анжеликой Варум дочери Елизаветы — 9 февраля девушке исполнился 21 год. На снимке она запечатлена на сцене с гитарой в руках.
Публикацию Агутин сопроводил трогательным стихотворением.
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«Я помню, под занавес прошлого века,
Моими глазами глядя из пеленок,
Недавно еще эмбрион человека,
А ныне — совсем настоящий ребенок,
Напуганный и обалдевший от жизни,
От всех грандиозных последних открытий,
Она, посмотрев на отца с укоризной,
Похоже, решила принять ход событий», — написал Леонид.
Поклонники признались, что поэзия поразила их до глубины души. Также фолловеры заметили, что Елизавета выросла очень похожей на маму — Анжелику Варум.
Елизавета пошла по стопам родителей и увлеклась музыкой. С 2003 года она живет в США, где создала музыкальную группу — с ней молодая артистка выступает. Елизавета сама пишет песни и музыку.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агутин нежно поздравил Варум с годовщиной.