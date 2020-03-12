Мать актера Алексея Янина рассказала о состоянии сына после инсульта и комы

Мать актера Алексея Янина, который стал инвалидом первой группы пять лет назад, рассказала поклонникам сына о его состоянии. Редкое обращение к публике она сделала накануне дня рождения своего ребенка — 14 марта ему исполнится 37 лет.

Женщина призналась, что все это время им было нелегко. Были и прорывы в лечении, и откаты назад. По ее словам, многое, что сегодня дается Алексею, стало возможным именно благодаря поддержке поклонников, пишет StarHit.

«Пять лет мы боремся за возвращение Алеши к нормальной жизни. Это были трудные годы: успехи и откаты, новые навыки и движения. И дома, и в различных реабилитационных центрах у нас ежедневные занятия с утра до вечера. Огромная благодарность всем, кто помнит об Алеше, навещает его, помогает. Это дает нам возможность купить хорошие лекарства, провести больше занятий, обеспечить его всем необходимым. Всех обнимаю», — обратилась мать актера к поклонникам.

Пять лет назад актер, звезда сериалов «Сильнее судьбы», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и других картин, Алексей Янин пережил инсульт. После этого он впал в кому. Последние годы он постепенно возвращается к жизни, ранее 5-tv.ru сообщал, что артист заново учится самостоятельно принимать пищу и воду.