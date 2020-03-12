«Береги себя!» — Светлана Лобода нежно поздравила маму с днем рождения
12 марта Наталье Васильевне исполнилось 63 года.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Свежий пост Светланы Лободы в Instagram по-настоящему растрогал ее подписчиков — певица нежно поздравила любимую маму с 63-м днем рождения. Артистка от всего сердца пожелала Наталье Васильевне счастья и здоровья, а также напомнила, как сильно любит ее.
«Дорогая наша, любимая мамочка! Я поздравляю тебя с твоим днем! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься. Пусть так будет всегда. Береги себя!» — подписала фото из семейного архива Лобода.
К поздравлениям также присоединились звезды шоу-бизнеса.
«С днем рождения! Здоровья крепкого!!!» — написал юморист Александр Ревва.
«С днем рождения мамочку красавицу! Гармонии во всем и любви!» — пожелала экс-солистка «ВИА Гры» Меседа Багаудинова.
Поклонники Светланы Лободы не могли пройти мимо такого события в звездной семье. От себя они пожелали Наталье Васильевне долгих лет жизни и благополучия, а также заметили: мама певицы совсем не выглядит на свой возраст.
«Какая мама молодая и красивая! Просто прелесть!»
«Она у вас красавица и выглядит свежо!»
«Берегите маму! Она у вас уникальная женщина!» — замечали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал редкое фото Светланы Лободы с полуторагодовалой дочкой Тильдой.
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