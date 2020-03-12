«Хорошо, что ты пришел»: Валерия поблагодарила мужа за 17 счастливых лет
Певица трогательно поздравила Иосифа Пригожина с годовщиной.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия поблагодарила мужа — известного продюсера Иосифа Пригожина за 17 лет счастливой жизни. На своей странице в Instagtam она опубликовала трогательное совместное фото и сообщила, что сегодня годовщина их знакомства.
«Как же быстро пролетело время! Многие спрашивают, как нам при нашей работе удается сохранить не только брак, но и чувства. Отвечаю: нам вместе никогда не скучно, мы много смеемся. Спасибо, любимый, за то, что всегда, везде и во всем ты мое надежное плечо», — написала артистка.
Она заявила, что ее супруг — лучший, и что несмотря множество сплетен и пересудов, которые им довелось вынести вместе за прошедшие годы, их «семейный караван» продолжает идти.
«Ты пришел, все остальное для меня неважно. Хорошо, что ты пришел», — процитировала Валерия строчку из своей песни.
Поклонники звездной пары с энтузиазмом откликнулись на пост, поздравляют Валерию и Пригожина с семейным праздником и желают им еще много лет любви и счастья.
«От души поздравляем!»
«Поздравляю вас! Ваш пример доказывает, что в жизни все может поменяться к лучшему».
«Ооочень красивая пара! Дай Бог счастья и любви!»
«Будьте счастливы еще многие лета!»
«Когда все хорошо в семье, то и песни получаются замечательные, а значит у вас все хорошо в семье», — пишут комментаторы.
До Иосифа Пригожина Валерия дважды была замужем. У певицы два сына и дочь от второго мужа — музыкального продюсера Александра Шульгина, который оказался домашним тираном. Недавно в интервью 5-tv.ru Пригожин откровенно рассказал, какие ужасы пришлось пережить Валерии во втором браке.
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