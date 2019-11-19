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«Он ее просто убивал!» Пригожин рассказал о жизни Валерии с Шульгиным

, 7:04 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 176

Продюсер считает необходимым совершенствовать законодательство, защищающих женщин от домашних тиранов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Известный российский продюсер и муж не один год страдавший от домашнего насилия певицы Валерии Иосиф Пригожин считает необходимым совершенствовать законодательство, защищающее в первую очередь женщин и детей от домашних тиранов. В интервью 5-tv.ru высказал мнение, что сейчас реальность такова, что имеющий деньги на адвоката супруг, способен и отобрать у супруги и имущество, и детей. Пригожин рассказал, какие ужасы пришлось пережить Валерии в браке с музыкантом Александром Шульгиным и почему она оставалась с ним, несмотря на невыносимую жизнь.

«Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем, ей никто не помог — ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите „Песню года -94“, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал», — говорит Пригожин.

По его словам, бывший муж лишил певицу денег и жилья, и никакие адвокаты не смоги ее защитить. Ей удалось лишь отвоевать детей, с которыми ей пришлось уехать в Саратовскую область.

«Она уехала к родителям в двухкомнатную квартиру в город Аткарск. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там было шесть человек. Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, после громкого убийства аспирантки СПбГУ, в котором обвиняется ее преподаватель и сожитель доцент Соколов, в разрабатываемый Госдумой проект закона о домашнем насилии депутаты внесли важные поправки. В документе появились такие понятия как «преследование», защита от него и ответственность.

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