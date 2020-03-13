Видео: Полет Ту-160 над акваториями Атлантики, Баренцева и Норвежского морей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полет над нейтральными водами акваторий Атлантического океана, а также Баренцева и Норвежского морей.

Как сообщили в Минобороны РФ, во время прохождения отдельных этапов маршрута самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon британских ВВС.

Отмечается, что полет продолжался более чем 15 часов. В ходе выполнения плановой задачи, помимо прочего, экипажи Ту-160 отработали дозаправку в воздухе.

В ведомстве добавили, что российские летчики дальней авиации совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана на регулярной основе.

Полеты самолетов ВКС РФ осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — полет российских Ту-142 над Атлантикой в сопровождении британских истребителей.