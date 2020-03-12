Видео полета взбудораживших военных США российских Ту-142 над Атлантикой

Плановый полет в дальнюю океанскую зону совершили экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота, сообщает Минобороны РФ. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео полета.

Полет двух экипажей состоялся 11 марта. Они выполнили полетное задание продолжительностью более 15 часов над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики.

В ходе выполнения полета экипажи проделали маршрут протяженностью более десяти тысяч километров. Пилоты отработали навыки прохождения курса над безориентирной местностью, а также слаженность своих действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Кроме того, летчики провели дозаправку от самолетов-танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России. Полет воздушных суден сопровождали истребители МиГ-31.

Полеты были проведены в рамках программы боевой подготовки летчиков Ту-142 в зимнем периоде обучения. Ранее 5-tv.ru писал, что военные США опубликовали видео сопровождения истребителями российских Ту-142.