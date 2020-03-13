Первые кадры полыхающего ресторана на северо-западе Москвы

Экстренные службы прибыли на Волоколамское шоссе в гольф-клуб Moscow Country Club, где огнем охвачено деревянное здание ресторана и крыша соседнего строения. Пожар распространился на площадь в одну тысячу квадратных метров.

Обстоятельства пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.