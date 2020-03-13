Первые кадры полыхающего ресторана на северо-западе Москвы
Огнем охвачена площадь в одну тысячу квадратных метров.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Экстренные службы прибыли на Волоколамское шоссе в гольф-клуб Moscow Country Club, где огнем охвачено деревянное здание ресторана и крыша соседнего строения. Пожар распространился на площадь в одну тысячу квадратных метров.
Обстоятельства пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.
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