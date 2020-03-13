Голодные обезьяны атаковали жителей в провинции Таиланда
Причиной массовых боев за еду на улицах Лопбури стало резкое снижение турпотока.
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Фото, видео: ТАСС/"Нэшнл джиогрэфик", 5-tv.ru
В Сети набирает популярность видео, сделанное в знаменитом «городе обезьян» Лопбури. Животные заполонили улицы и выходят из-под контроля. Местные власти — бессильны. Из-за сократившегося турпотока обезьяны остались без еды: обычно их щедро подкармливают путешественники, но теперь все изменилось. Звери устраивают на улицах настоящие бои за еду. Местные жители шокированы их свирепостью.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, с нашествием обезьян приходится бороться и сотрудникам индо-тибетской пограничной полиции. Нахальные животные постоянно пытаются проникнуть на территорию Индии. Чтобы дать отпор непрошенным гостям, пограничникам приходится проявлять фантазию. Они переодеваются в костюмы горилл! И пока это единственный гуманный способ защитить границы от агрессивных приматов.
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