По закону джунглей: индийские военные в плюшевых костюмах отпугивают обезьян

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К слову, неординарный способ сработал. Военные не только отпугнули приматов, но и стали звездами сети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /scully, 5-tv.ru

Индийский военный лагерь на границе с Тибетом стал жить по закону джунглей. Из-за нашествия диких обезьян местные пограничники вынуждены были сменить привычную форму одежды.

Они переоделись в костюмы медведей, рассчитывая таким образом отпугнуть приматов. И это сработало! Обезьяны перестали осаждать стены лагеря и бросились наутек. В мировой паутине оценили находчивость военных, но заметили, что в своей необычной маскировке они больше похожи не на медведей, а на горилл.

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