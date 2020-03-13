По закону джунглей: индийские военные в плюшевых костюмах отпугивают обезьян

Индийский военный лагерь на границе с Тибетом стал жить по закону джунглей. Из-за нашествия диких обезьян местные пограничники вынуждены были сменить привычную форму одежды.

Они переоделись в костюмы медведей, рассчитывая таким образом отпугнуть приматов. И это сработало! Обезьяны перестали осаждать стены лагеря и бросились наутек. В мировой паутине оценили находчивость военных, но заметили, что в своей необычной маскировке они больше похожи не на медведей, а на горилл.

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