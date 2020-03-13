По закону джунглей: индийские военные в плюшевых костюмах отпугивают обезьян
К слову, неординарный способ сработал. Военные не только отпугнули приматов, но и стали звездами сети.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: www.globallookpress.com /scully, 5-tv.ru
Индийский военный лагерь на границе с Тибетом стал жить по закону джунглей. Из-за нашествия диких обезьян местные пограничники вынуждены были сменить привычную форму одежды.
Они переоделись в костюмы медведей, рассчитывая таким образом отпугнуть приматов. И это сработало! Обезьяны перестали осаждать стены лагеря и бросились наутек. В мировой паутине оценили находчивость военных, но заметили, что в своей необычной маскировке они больше похожи не на медведей, а на горилл.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о лабрадоре, которые помогает и мотивирует своего хозяина на занятия спортом.
Нашли ошибку?