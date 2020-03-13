Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон

Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что герцогиня Сассекская лишний раз убедилась в том, что они с принцем Гарри сделали правильный выбор, когда приняли решение жить отдельно от королевской семьи.

«Между членами семьи нет теплоты, и она хочет растить Арчи в семье, которая наполнена смехом, радостью и множеством объятий», — сказал источник.

Во время пребывания в Великобритании Меган Маркл подметила, что члены монаршей семьи не обнимаются друг с другом и достаточно напряжены, в особенности Кейт Миддлтон. Супруга принца Гарри предположила, что герцогиня и герцог Кембриджские, судя по всему, не особо одобряют их выбор.

«Напряжение можно резать ножом. Кейт едва взглянула на нее, их общение было сведено к минимуму», — цитирует издание своего собеседника.

В настоящий момент Меган Маркл уже улетела обратно в Канаду, где воссоединилась с десятимесячным сыном Арчи. Ее супруг до сих пор находится в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям предостерегал Гарри об опасности отношений с Меган Маркл.