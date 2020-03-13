Два человека погибли в результате сильного пожара, произошедшего в одном из частных домов в Самаре. 5-tv.ru публикует видео, на котором видно охватившее коттедж пламя.

На кадрах с места происшествия видно, как полыхает второй этаж и чердак. Пожарные заливают их водой, пытаясь сбить бушующее пламя.

Самарское издание 63.ru сообщает со ссылкой на региональное МЧС, что загорелся коттедж в Кировском районе. Информация о пожаре поступила 13 марта в 02:47.

«В 04:16 в доме обнаружили погибшего человека, через два часа — еще одного. Их личности сейчас устанавливают», — рассказали спасатели.

Одного человека удалось эвакуировать из горящего здания живым. Им оказался мужчина 1946 года рождения.

Погасить огонь пожарные смогли в 05:29. В ликвидации пожара принимали участие 80 человек.

5-tv.ru удалось связаться с хозяином дома. Причиной возгорания он назвал неисправную проводку. По словам мужчины, накануне пожара он вызвал специалистов, чтобы они отключили дом от электричества. Те отказались приехать сразу, пообещав, быть утром. Ночью коттедж вспыхнул.

Немногим ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре в ресторане на северо-западе Москвы. Он тоже попал на видео.