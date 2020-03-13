После массовой драки у ТРЦ «Галерея» в Петербурге задержаны 11 человек

Массовая драка с участием 15 человек произошла в центре Санкт-Петербурга возле торгового центра «Галерея». В распоряжении 5-tv.ru появилась запись камеры наблюдения с места происшествия.

По предварительным данным, конфликт случился между гражданами Таджикистана и республики Дагестан. Как сообщает 78.ru со ссылкой на информацию в правоохранительных органах, в результате потасовки один из ее участников получил ножевое ранение левого бедра. Его доставили в Мариинскую больницу города.

Другие 13 человек, ввязавшиеся в драку, были задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания молодых людей устроила погром в торговом центре в Санкт-Петербурге.