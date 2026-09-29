Переноса концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге на другие даты не будет

Концерты американского рэпера Канье Уэста отменены, а не пересены. Об этом 78.ru стало известно от источника в американском продакшене. По данным издания, переговоры с нынешними организаторами не ведутся.

Если в следующем году в России все же состоится концерт, то есть высокая вероятность, что нынешние российские организаторы не примут в нем никакого участия, сообщает 78.ru.

Ранее выступления были заявлены на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако 24 августа арена сообщила, что договора с Say Agency нет, а значит, шоу невозможно. В ответ агентство заявило, что концерты не отменяются.

Также 5-tv.ru писал о том, что фанатов, которые купили билеты на концерт Канье Уэста, призвали возвращать деньги.

В агентстве заявляли, что возврат оформляют только для билетов, приобретенных с 24 августа. Покупки, сделанные 17–23 августа, считаются «акционными» — деньги за них вернут лишь в случае официальной отмены мероприятия.

26 сентября появилась информация о том, что первое слушание о возврате билетов на концерт Канье Уэста может состояться уже в начале октября. Об этом рассказал 5-tv.ru Максим Фикунов, который вел личную переписку с организаторами.

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