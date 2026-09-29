Стало известно, какое наказание запросили для экс-стилистки Лерчек

Прокуратура запросила четыре года колонии для экс-стилистки Лерчек

Прокуратура запросила четыре года колонии общего режима для бывшей стилистки блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Эльвиру Янковскую обвиняют в мошенничестве при продаже вещей люксовых брендов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При этом по эпизодам, связанным с Лерчек и еще двумя потерпевшими, обвинение попросило освободить Янковскую от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Представитель потерпевших заявил, что преступления, по версии стороны обвинения, были совершены с использованием доверия клиентов.

«Преступления Янковской были совершены умышленно, путем злоупотребления доверием потерпевших, которые воспринимали подсудимую Янковскую не просто как стилиста, а как своего друга, члена семьи. То есть преступления были совершены цинично», — заявил представитель потерпевших.

Защита просит вынести оправдательный приговор. Адвокат настаивает, что у Янковской не было намерения похитить деньги клиентов. Кроме того, по его словам, экспертиза признала контрафактными не все вещи, приобретенные с помощью стилиста, а часть товаров была утрачена.

Ранее Янковская полностью возместила ущерб, указанный в предъявленном обвинении. Сумма превысила четыре миллиона рублей, около двух миллионов из которых приходились на Чекалину.

По версии следствия, Янковская около полутора лет предлагала клиентам одежду и аксессуары известных домов моды по цене ниже рыночной. Экспертиза установила, что приобретенные товары оказались поддельными. Следствие считает, что стилист закупала их на рынке «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

Изначально Янковской избрали подписку о невыезде. Позднее меру пресечения ужесточили: 21 октября 2025 года Гагаринский районный суд Москвы отправил стилистку в СИЗО. Причиной назывались нарушения установленных ограничений, в том числе пропуск судебного заседания и незаконный выезд из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валрия Чекалина (Лерчек) попросила прекратить производство по гражданскому иску к бывшей стилистке Эльвире Янковской.

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