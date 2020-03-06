Обыски проходят в УВД ЗАО в связи с «делом Голунова»

Сотрудники УСБ ГУ МВД Москвы пришли с обысками в УВД ЗАО в связи с «делом Голунова». Как стало известно 5-tv.ru, полицейские обыскали кабинеты всех сотрудников отдела наркоконтроля, в том числе служебные помещения, ранее занимаемые экс-сотрудниками управления, задержанных после вскрывшейся истории со сфабрикованным уголовным делом.

Адвокат одного из фигурантов бывших полицейских Игоря Ляховцева, проходящего по этому делу — Алексей Ковржикин — утверждает, что обыски проводятся уже не в первый раз. По его словам, следственные действия проводятся с целью выяснения, откуда взялись наркотические вещества у сотрудников полиции.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года по подозрению в продаже наркотиков. Голунов заявил, что не виновен, а запрещенные вещества ему подбросили. Нестыковки и нарушения при задержании вызвали скандал и возмущение общественности. Четверо сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве были уволены после проведенной проверки, а позднее задержаны.

Голунов был освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины. Уголовное дело, заведенное на журналиста было прекращено в связи с недоказанностью вины.