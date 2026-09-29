Зара раскрыла секреты красоты: что певица делает для идеального внешнего вида

|
Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

По словам звезды, никакие процедуры не помогут, если не высыпаться.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Зара ходит к косметологу раз в два месяца

Заслуженная артистка России Зара рассказала, как она ухаживает за собой, чтобы выглядеть идеально. Об этом сообщает 5-tv.ru с премии VOICE BEAUTY AWARDS.

«Вы знаете, девочки, мы должны себе уделять время. И на ванну чтоб время хватало, и на масочки. Его катастрофически мало, но я его нахожу», — отметила она.

Певица также не стала скрывать, что регулярно посещает косметологический кабинет.

«Конечно я хожу к косметологу. Если раньше это было раз в год, потом раз в полгода, сейчас — раз в два месяца», — добавила Зара.

По словам звезды, постоянные процедуры не должны исключать самостоятельный уход.

«Никто не отменял самостоятельный уход за собой. Если ванна, то она с солью. Я беру специально недорогую соль, полкилограмма сразу. Масочки питательные, патчи. И, девочки, все это не работает, если вы не выспитесь. Поэтому сон — прежде всего», — рассказала Зара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Зара оценила отказ Григория Лепса от алкоголя. Автора хита «Рюмка водки» она назвала великим артистом, который отдает себя слушателям без остатка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

19:15
Выход из карьерного тупика: как менять работу после 30 без тревоги
19:14
Переноса концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге на другие даты не будет
19:00
Зара раскрыла секреты красоты: что певица делает для идеального внешнего вида
18:53
Два человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Башкирии
18:45
Не только первичный прием: что доступно по ОМС у стоматолога
18:34
Заморозки до минус двух: синоптики выпустили экстренное предупреждение

Сейчас читают

Экипаж упавшего Ту-95 увел самолет от столкновения с жилыми домами
«Совмещать не получится»: Анна Пересильд решила взять паузу в работе из-за учебы
«Она дикая»: застрявшие в крымской пещере туристы могут быть спелеологами
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен