Зара раскрыла секреты красоты: что певица делает для идеального внешнего вида

Певица Зара ходит к косметологу раз в два месяца

Заслуженная артистка России Зара рассказала, как она ухаживает за собой, чтобы выглядеть идеально. Об этом сообщает 5-tv.ru с премии VOICE BEAUTY AWARDS.

«Вы знаете, девочки, мы должны себе уделять время. И на ванну чтоб время хватало, и на масочки. Его катастрофически мало, но я его нахожу», — отметила она.

Певица также не стала скрывать, что регулярно посещает косметологический кабинет.

«Конечно я хожу к косметологу. Если раньше это было раз в год, потом раз в полгода, сейчас — раз в два месяца», — добавила Зара.

По словам звезды, постоянные процедуры не должны исключать самостоятельный уход.

«Никто не отменял самостоятельный уход за собой. Если ванна, то она с солью. Я беру специально недорогую соль, полкилограмма сразу. Масочки питательные, патчи. И, девочки, все это не работает, если вы не выспитесь. Поэтому сон — прежде всего», — рассказала Зара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Зара оценила отказ Григория Лепса от алкоголя. Автора хита «Рюмка водки» она назвала великим артистом, который отдает себя слушателям без остатка.

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