Выход из карьерного тупика: как менять работу после 30 без тревоги

Людям старше 30 финансовая подушка поможет сменить работу с минимумом тревоги

Мягко сменить работу людям старше 30 лет поможет честный разговор с собой о целях. Об этом 5-tv.ru рассказала карьерный консультант Анна Гагарина.

По ее словам, многие люди, перешагнувшие порог 30-летия, оказываются в карьерном тупике. К этому возрасту они меняются, как и их приоритеты. Но огромное количество обязанностей и ответственности на плечах не позволяют все начать с нуля и сменить работу, которая не приносит удовольствие.

Однако если все правильно продумать и подойти к решению проблемы обстоятельно, то выход из этого тупика найдется.

«Часто наши страхи растут из прошлого, неудачного опыта. Когда у нас нет рабочего плана, в который мы действительно готовы верить, конечно, уровень тревоги у нас растет», — отметила эксперт.

Для начала она советует обратиться к самому себе за разъяснениями. Нужно спросить себя: «Где и как хочется жить?» и «Сколько времени готов уделять работе?». И лишь после этого стоит приступать к планированию и поиску нового места занятости.

Но кроме определения деятельности мечты, нужно понять, что не устраивало на прежнем месте.

«Проведите аудит и найдите причину этой ненависти к работе. Обычно внутренний конфликт начинается там, где размытые цели встречаются с высокими ожиданиями. <…> Переведите раздражение в реальную конкретную задачу. Не выбрать профессию мечты или найти свое призвание. А подумайте, что в вашей ситуации реально изменить за ближайший год. Это может быть формат занятости или роль в команде. Спросите себя: «Какими простыми шагами я могу к этому приблизиться?», — добавила Гагарина.

Она отметила, что иногда не глобальные изменения могут дать человеку «воздух в карьере», а небольшие шаги. К таковым можно отнести смену рабочих задач или корректировку графика.

Но если все же принято решение сменить работу, то не стоит бросать все и начинать с нуля. У человека уже есть богатый «капитал»: опыт, навыки, связи и репутация. Специалист посоветовала взять этот «капитал» и переместить его в другой контекст.

Также она рекомендует «построить мост» между тем, что уже есть у человека и его стремлениями.

«Это может быть самый простой путь: горизонтальный переход внутри компании, смежная роль, попробовать портфельную карьеру. Одним словом, пусть стабильная работа остается, а новое вы пробуете в каких-то других контекстах или проектах», — продолжила Гагарина.

Отметила она и важность базовой безопасности. Прежде чем на что-то решаться, обеспечите себя финансовой подушкой и разработайте план «Б». Тогда при смене работы уровень тревоги заметно снизится.

Кроме того, не стоит оставлять себя без поддержки близких. Во многом именно страх подвести их становится препятствием. Поэтому одним из первых шагов на пути к переменам должен быть честный разговор с родными о вашем состоянии в моменте и о том, к чему хотите прийти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что люди уходят с работы даже при высокой зарплате. Для многих значение имеют не только деньги, но и другие аспекты профессиональной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.