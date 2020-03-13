Родственники Нонны Мордюковой разругались между собой из-за ее квартиры

Родственники советской и российской актрисы Нонны Мордюковой разругались друг с другом из-за ее квартиры в Лаврушинском переулке Москвы. Сестра звезды советского кинематографа Наталья Катаева была вынуждена прервать общение с собственными внуками.

Наталья ухаживала за Нонной в ее последние годы жизни. В соответствии с завещанием артистки, ей и досталась квартира. В апреле 2019 года неожиданно скончался сын Катаевой — Евгений.

Вскоре между Натальей и двумя ее внуками разгорелась битва за наследство Мордюковой. Пожилая женщина не хотела ходить по судам, поэтому разделила квартиру на три доли. Равные части достались ей, внучке Кристине и внуку Даниилу. Позже Наталья перестала общаться с ними.

«Мы с бабушкой созванивались, она меня звала в гости. Можно сказать, мы налаживали связь. Потом она внезапно пропала, перестала отвечать на телефонные звонки. Я думаю, что на нее плохо влияют племянницы, которые хотят нажиться на ее слабости», — цитирует Кристину сайт Teleprogramma.pro.

Она добавила, что бабушка установила железную дверь перед своей комнатой, чтобы оградиться от внуков. Сама Кристина хочет продать свою долю, чтобы купить отдельное жилье.

Другой точки зрения придерживается ее брат Даниил. Он не хочет лишаться своей доли, так как ждет реновации. Наталья тоже не хочет отдавать свою часть квартиры. Она рассказала, что имеет на нее планы.

«Я организовывала похороны сыну сама. Сейчас хочу поставить ему хороший памятник, а на это нужны деньги. Дети сына же не будут в его памятник вкладываться. Это все делаю я», — заявила Катаева.

Как сообщал 5-tv.ru, Нонна Мордюкова скончалась более десяти лет назад — 6 июля 2008 года. Два года назад ее московская квартира уже попадала в фокус внимания прессы: тогда появился ее якобы внук, о котором прежде никто не знал.