Трое россиян, дрейфовавших на самодельном плоту в море, спасены во Вьетнаме

Три россиянина, дрейфовавшие на самодельном плоту в море, спасены во Вьетнаме. Туристов из России обнаружили местные рыбаки, пишет Vov.vn.

Российские граждане передвигались по воде на плавсредстве с мотором. 53-летний Сергей Б., 35-летний Николай Г. и 27-летняя Анна К., которые прилетели во Вьетнам всего пару дней назад, хотели самостоятельно доплыть до отдаленных островов.

В какой-то момент двигатель на плоту вышел из строя, в результате чего туристы провели в море около 24 часов. Экипаж рыбацкого судна, обнаруживший россиян, передал информацию о потерпевших крушение местным спасательным службам. В итоге гражданам России помогли добраться до берега.

На суше горе-путешественникам предложили пройти медобследование. Состояние всех трех человек оценили, как стабильное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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