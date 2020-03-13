Трое россиян, дрейфовавших на самодельном плоту в море, спасены во Вьетнаме

|
Ниса Мурзанаева
46

Российские туристы хотели самостоятельно доплыть до отдаленных островов. В итоге они находились в воде почти сутки.

Фото: vov.vn

Три россиянина, дрейфовавшие на самодельном плоту в море, спасены во Вьетнаме. Туристов из России обнаружили местные рыбаки, пишет Vov.vn.

Российские граждане передвигались по воде на плавсредстве с мотором. 53-летний Сергей Б., 35-летний Николай Г. и 27-летняя Анна К., которые прилетели во Вьетнам всего пару дней назад, хотели самостоятельно доплыть до отдаленных островов.

В какой-то момент двигатель на плоту вышел из строя, в результате чего туристы провели в море около 24 часов. Экипаж рыбацкого судна, обнаруживший россиян, передал информацию о потерпевших крушение местным спасательным службам. В итоге гражданам России помогли добраться до берега.

На суше горе-путешественникам предложили пройти медобследование. Состояние всех трех человек оценили, как стабильное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Таиланд ужесточил въезд для путешественников из 18 стран.

+3° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.19
-0.84 81.86
-1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...