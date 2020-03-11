Таиланд ужесточил въезд для граждан из 18 стран из-за коронавируса

Таиланд изменил правила въезда в страну для иностранных граждан из 18 государств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Reuters. Из-за ужесточения, связанного с распространением коронавируса, многие путешественники не смогут оформить визу по прибытии в страну.

Ограничения касаются Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Раньше туристы из этих государств могли оформлять визы только после прилета в страну. Для этого нужен был паспорт или другие документы. Сейчас эта возможность отменена.

Между тем РИА Новости сообщает, что в посольстве РФ эту информацию опровергают, говоря, что ужесточение на въезд в Таиланд из-за коронавируса не касается россиян. Российские туристы смогут по-прежнему посещать страну без визы в течение 30 дней, несмотря на то, что королевство ввело ограничения.

Глава службы маркетинга представительства по туризму королевства Константин Кинель отметил, что между Россией и Таиландом еще 13 лет назад было заключено соглашение, которое дает право гражданам пребывать на территориях обоих государств до 30 дней. Оно продолжает действовать.

«Для россиян существует два возможных варианта туристического пребывания в Таиланде — оформление визы по прибытии, решение о которой было принято еще в 1999 году, и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд, которое никто не отменял, и оно продолжает действовать», — цитирует Кинеля RT.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус атаковал почти 70 стран мира. Первые летальные случаи зафиксированы в Таиланде и Австралии.