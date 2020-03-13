«Красила пряди в синий цвет и набила тату»: Дочь Заворотнюк об экспериментах с имиджем
Наследница актрисы рассказала о своем подростковом возрасте.
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Фото, видео: Instagram @anna_zavorotnyuk
Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам в Instagram о своем бурном подростковом периоде. Девушка призналась, что была неуправляемым ребенком, которому постоянно хотелось экспериментировать со своим образом и увлечениями. Она назвала себя «оторвой», не боявшейся никаких изменений.
«Мне постоянно хотелось меняться, я делала пирсинг, набила две тату — от одной из которых сейчас мучительно избавляюсь, вторую очень люблю — красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в черный», — написала дочь звезды в подписи к своей фотографии.
Анна призналась, что, будучи подростком, успела попробовать себя в разных амплуа: она была поклонницей аниме, скейтершей и даже готом. Впрочем, хобби менялись одно за другим, поскольку все эти занятия не приносили Заворотнюк должного удовольствия, а скорее были навеяны модными тенденциями прошлых лет.
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