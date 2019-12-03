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Куда пропала Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни»

, 12:52 | Светлана Александрова 159

Ирина Андреева незаметно для публики выросла, сейчас ей 25 лет, и няня ей больше не нужна.

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Фото, видео: iraandreeva1.narod.ru, Instagram @iri.and

Последние эпизоды сериала «Моя прекрасная няня» вышли на экраны десять лет назад. Одинокого отца Максима Шаталина и присматривающей за его детьми няни Вики, роли которых блистательно исполнили Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк, оставила у зрителей теплые впечатления. Фанаты внимательно следили за дальнейшей судьбой участвовавших в комедии артистов, но из поля зрения публики как-то выпала Ирина Андреева, сыгравшая Ксюшу Шаталину — младшую дочь главного героя. А меж тем девочка незаметно выросла, стала взрослой и няня ней больше не нужна. Что происходило с маленькой звездочкой после окончания сериала, выяснило интернет-издание SM NEWS.

С раннего детства Ира совмещала учебу с гимнастикой и прикладным творчеством. А на съемочную площадку попала, когда ей было девять лет. Ее мама работала декоратором на телеканале, который собирался снимать сериал. Девочка подала свою анкету на общих основаниях, и вскоре ее пригласили на кастинг. Позже юная актриса признавалась, что Ксюша Шаталина — совсем не ее образ, героиня сериала сыпала умными фразами из области психологии и поучала взрослых, в жизни Ира была совсем не таким ребенком. Но перевоплощение девочке удалось, и персонаж полюбился зрителям.

Однако когда съемки закончились, Ирина решила, что кино — это не ее путь, и сосредоточилась на учебе. Среднюю школу Андреева закончила в Лондоне, потом продолжила образование в Майами, а затем снова вернулась в Лондон, поступив в Королевский колледж.

Сейчас звезде сериала 25 лет, и сложно узнать в ней забавную пухленькую Ксюшу Шаталину. Маленькая артистка превратилась в красивую, изящную девушку с хорошими манерами. Она любит путешествовать по миру и, похоже, не жалеет о выбранном пути. Все прекрасно у Ирины Андреевой и на личном фронте: ее избранник — профессиональный спортсмен, входит в состав сборной Великобритании по регби.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 16-летняя Луиза-Габриэла Бровина, известная публике по ролям в четырех десятках фильмов и сериалов, в том числе мистическом триллере «Закрытая школа», познакомила поклонников со своим бойфрендом.

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