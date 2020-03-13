Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

Клип Little Big на песню Uno стал самым популярным на YouTube среди участников «Евровидения-2020». Почти за сутки ролик посмотрели 5,5 миллиона пользователей. Видео уже несколько часов занимает первое место на вкладке «в тренде» видеохостинга.

Юзерам музыкальный ролик пришелся по вкусу — ему поставили 450 тысяч лайков и лишь 40 тысяч «дизов». Однако некоторым представителям российского шоу-бизнеса композиция Little Big пришлась не по душе.

Например, продюсер Яна Рудковская посчитала песню Uno недостаточно «хитовой». По ее словам, она ожидала чего-то большего от российского коллектива. Об этом сообщает ФАН.

Еще одним критиком выступил певец и композитор Юрий Лоза. Музыкант буквально «растоптал» творчество петербургской группы.

«У них, как правило, и музыки-то нет. Это же не музыкальный коллектив. Что они там будут показывать? Попрыгают, побегают и поскачут?» — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «пухляш» из клипа Little Big рассказал о возможной поездке на «Евровидение».