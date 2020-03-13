«Пухляш» из клипа Little Big рассказал о возможной поездке на «Евровидение»

Тысячи пользователей соцсетей ратуют за поездку Дмитрия Красилова на «Евровидение» вместе с группой Little Big. Артист вызвал восторг у поклонников коллектива в новом клипе UNO. По мнению многих, забавно танцующий «пухляш в голубом» затмил участников петербургской команды.

В интервью 5-tv.ru актер сказал, что члены Little Big попросили его не распространяться на тему «Евровидения», чтобы избежать утечки любой информации вокруг этого события. При этом он намекнул, что прямого предложения от команды о поездке на конкурс ему не поступало. То же самое он сообщил в Instagram, реагируя на многочисленные посты поддержки от пользователей.

В результате Красилов записал несколько видео для сторис, в которых поблагодарил россиян за проявленное к нему внимание и призвал довести этот флешмоб до конца — обращаться к участникам Little Big с просьбой взять его на «Евровидение». Артист не исключает, что по многочисленным заявкам ему разрешат оказаться на сцене с группой. Самим музыкантам он сообщил в тех же сторис, что открыт для предложений и всегда готов их поддержать.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландском Роттердаме.

Ранее 5-tv.ru писал, что «пухляш в голубом» из клипа Little Big стал героем многочисленных мемов.