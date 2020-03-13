Назван ТОП автомобилей, которые существенно подорожают к апрелю 2020 года

Ведущие менеджеры компаний по продаже автомобилей проанализировали текущую экономическую ситуацию в мире и назвали марки автомобилей, цена которых в апреле 2020 года достигнет максимального предела за последние годы. Данные обнародовал портал Autonews.ru.

Так, по оценкам экспертов, больше всего обвал рубля отразится на ценах моделей, чья сборка производится за пределами Российской Федерации.

В их число вошли: SKODA Superb, Kia Soul, KiaA Picanto, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda 3, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla, Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4 и Suzuki Vitara.

В наиболее выигрышном положении окажется российский автопром.

«Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — приводит слова источника в АвтоВАЗе ресурс.

Кроме того, собеседник издания добавил: в случае, если цены на российские автомобили все-таки поднимутся, для потребителей эти изменения не будут болезненными.

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