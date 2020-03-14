Рейс из Лос-Анджелеса в Токио пытается аварийно сесть на Камчатке. По предварительным данным, на борту произошла техническая неисправность, возможно, пожар.

По утоненной информации, Boeing-747 принадлежит американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo.

flightradar24.com

В настоящее время, на Камчатке наблюдаются сложные погодные условия — пурга и сильная метель. В настоящее время там ветер до 70 километров час с тенденцией к увеличению. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

По последним данным сайта Flightradar, лайнер взял курс ориентировочно на аэропорт Адак, что на Алеутских островах.