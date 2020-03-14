ТОП-5 сериалов: чем развлечь себя на карантине?

Пока по всему миру вводятся ограничения на массовые мероприятия и отменяются премьеры в кино из-за пандемии коронавируса, самое время засесть за просмотр новых сериалов. К счастью, их выход пока не отложен. Подборку ожидаемых новинок собрали «Известия».

«Мир Дикого Запада»

Третий сезон обещает быть интересным. Здесь разворачивает революция роботов, которые подняли бунт в парке развлечений без правил. Если раньше гости могли делать все, что пожелают, вплоть до убийств, теперь роботы, которые выполняли их прихоти в этом пространстве, пытаются восстановить справедливость. И любопытно, что главная тему сезона отнюдь не революция андроидов, а попытка понять каждого из героев — кто он, и зачем здесь. Премьера серий назначена на 15 марта.

«Заговор против Америки»

Это исторический сериал о том, как в мировой истории что-то пошло не так. Начало Второй мировой войны ознаменовалось тем, что президентом США выбрали не Рузвельта, а сторонника нацистской Германии Чарльза Линдберга. Этот поворот изменит жизнь обывателей в корне. Стоит отметить, что эту экранизацию романа Филипа Рота ждут сильно — рейтинг 97%. Премьера должна состояться 16 марта.

«Миссис Америка»

Сериал об американской интеллектуалке Филиис, которая выступает против феминисток в 70-е годы XX века. Пока женщины борются за равные права с сильным полом, она отчаянно защищает свое право быть хранительницей очага. Представительницы движения ей кажутся лживыми, а их лозунги отдают фальшью. В главной роли — несравненная Кейт Бланшет. Выход сериала ожидается 16 апреля.

«Чем мы заняты в тени»

Второй сезон ремейка фильма «Реальные упыри». Веселые приключения трех вампиров в Нью-Йорке продолжаются. Реклама обещает такой же искрометный юмор, как и в первой части, где трое вурдалаков развлекали зрителя своими ссорами, перепалками, а также поисками любви. Выход сериала планируется на середину апреля.

«Защищая Джейкоба»

Paramount Television

Это криминальный детектив по бестселлеру Вильяма Ландау. Он расскажет о поиске педофила, который растерзал в клочья мальчика в маленьком городке Ньютон. Прокурор поднимет на уши всех, чтобы найти убийцу, но неожиданно столкнется с проблемой — к зверству может быть причастен его собственный сын. Премьера — 24 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что читать весной 2020 года.