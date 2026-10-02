«Деградация»: Цыпкин о том, как «быстрый» контент сделал кино элитарной культурой

Цыпкин: с развитием «быстрого контента» полнометражное кино стало элитарным

С развитием «быстрого» контента и микро-сериалов в формате коротких видео для просмотра со смартфона, полнометражное кино постепенно переходит в категорию элитарной культуры. Таким мнением с 5-tv.ru поделился писатель Александр Цыпкин.

«Стремительно валится в разряд элитарного. Кроме топовых блокбастеров, вроде „Человека-паука“. Вот это все, естественно, дети будут смотреть, подростки будут смотреть сказки», — объяснил литератор.

В свою очередь, «умное», содержательное кино, которое снимается, чтобы дать зрителю пищу для размышлений, постепенно уходит с больших экранов. В прокате такие фильмы не собирают кассу — зритель думает «зачем я пойду в кино, если дома телевизор с такой же картинкой».

Более того, даже такие легкие произведения, как комедийный сериал «Беспринципные», станут элитарным кино спустя некоторое время, считает Цыпкин. И, по его мнению, это не очень хорошо.

«Проблема. Ну, у нас в целом деградация идет», — ответил писатель на вопрос корреспондента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как набирает популярность жанр микро-драм — сериалов в формате коротких видео для смартфона.

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