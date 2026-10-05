Кинокритик Сушко отметил влияние «Дюны» на сериал «Полдень»

Сериал «Полдень» режиссера Клима Козинского сочетает поиски беглого прогрессора с историей исследования другой планеты. Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Леонид Ярмольник. Особенности постановки и актерского состава кинокритики Сергей Сычев и Анатолий Сушко обсудили с 360.ru.

Литературной основой сценария стала повесть братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».

Действие разворачивается через 250 лет. Земляне отправляют прогрессоров на другие планеты, чтобы помогать развитию местных цивилизаций. Один из них, Лев Абалкин в исполнении Матвеева, после 20 лет работы на Надежде убивает командира и возвращается на Землю. По дороге он вступает в контакт с загадочными Странниками.

Найти Абалкина поручают Максиму Каммереру, которого играет Колокольников. Задание он получает от главы КОМКОНа Рудольфа Сикорски — героя Ярмольника. Во время поисков выясняется, что у Каммерера и беглеца есть одинаковые родимые пятна в форме буквы «Ж».

По мнению Сычева, подбор актеров помогает привлечь женскую аудиторию. Однако Сушко подчеркнул, что даже сильный состав не компенсирует недостатки сценария и постановки.

«Актеры — только краски, которыми режиссер создает полотно. Если сценарист с постановщиком выполняют свою работу плохо, то кино не спасут и два десятка самых гениальных актеров на экране», — пояснил он.

Визуальное оформление «Полудня» Сычев сравнил с советскими фантастическими картинами «Отроки во Вселенной» и «Москва — Кассиопея». При этом изображение Москвы будущего критик связал с производственными возможностями и стремлением ограничить затраты.

Главной претензией Сычева стала недостаточная внутренняя динамика. По его оценке, сериал получился мелодраматичным, а действия не хватает как в событиях, так и в отношениях персонажей.

Сушко, в свою очередь, указал на влияние «Дюны». При этом Сычев отметил актуальность произведений Стругацких: вопросы, которые ставили писатели, по его мнению, сохраняют значение для современной аудитории.

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