Клип на песню Uno для конкурса «Евровидение-2020» был снят группой Little Big за пять дней. Об этом в гостях у Ивана Урганта рассказал фронтмен коллектива Илья Прусикин. Он пояснил, что им пришлось укладываться в сжатые сроки, так как о своем участии в международном песенном соревновании они узнали только 2 марта.

«Нам 2 марта говорят: „Ребята, вы едете на ‚Евровидение‘. Вам надо всего-то записать песню и сделать клип“. И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду», — рассказал Прусикин.

При этом он уточникл, что текст трека был уже готов, так как писался изначально не для конкурса.

Ролик на песню Uno вышел в эфир федерального канала накануне. Также его разместили в сети, где он тут же набрал огромное количество просмотров. На момент написания статьи видео посмотрело более девяти миллионов пользователей.

К слову, ребята из Little Big все успевают. С момента объявления их участниками «Евровидения» один из музыкантов даже успел сыграть свадьбу. Как писал ранее 5-tv.ru, видео со свадьбы Антона Лиссова опубликовала в сети режиссер клипов музыкального коллектива Алина Пязок.