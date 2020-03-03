НАК: В Казани выявили школьника, желавшего устроить массовое убийство в школе
По данным официального представителя антитеррористического комитета, в настоящий момент подросток находится на домашнем обучении, за ним установлено наблюдение.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который готовился совершить массовое убийство в казанской школе. Как сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, у ребенка даже было записано видео о якобы уже совершенном преступлении. На кадрах запечатлено орудие предполагаемого убийства — нож.
«В Казани ученик лицея позвонил в службу „112“ и сказал, что готов перестрелять всех. Позже подросток объяснил, что среди одноклассников у него не было авторитета, он не успевал по иностранному языку», — пояснил Пржездомский на брифинге НАК.
По его словам, в настоящий момент школьник находится на домашнем обучении, за ним ведется наблюдение.
В ходе своего выступления представитель комитета также добавил, что сейчас также установлен контроль над студенткой одного из колледжей, которая изучала «азбуку домашнего террориста». Девушка рассматривала возможность убить ножом своих одноклассников из-за нереализованного самолюбия, и желания обратить на себя внимание. Сейчас она также находится на домашнем обучении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прошлом году российские силовики предотвратили 34 теракта на территории России.
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