НАК: В Казани выявили школьника, желавшего устроить массовое убийство в школе

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Карина Бернтгольц
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По данным официального представителя антитеррористического комитета, в настоящий момент подросток находится на домашнем обучении, за ним установлено наблюдение.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который готовился совершить массовое убийство в казанской школе. Как сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, у ребенка даже было записано видео о якобы уже совершенном преступлении. На кадрах запечатлено орудие предполагаемого убийства — нож.

«В Казани ученик лицея позвонил в службу „112“ и сказал, что готов перестрелять всех. Позже подросток объяснил, что среди одноклассников у него не было авторитета, он не успевал по иностранному языку», — пояснил Пржездомский на брифинге НАК.

По его словам, в настоящий момент школьник находится на домашнем обучении, за ним ведется наблюдение.

В ходе своего выступления представитель комитета также добавил, что сейчас также установлен контроль над студенткой одного из колледжей, которая изучала «азбуку домашнего террориста». Девушка рассматривала возможность убить ножом своих одноклассников из-за нереализованного самолюбия, и желания обратить на себя внимание. Сейчас она также находится на домашнем обучении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прошлом году российские силовики предотвратили 34 теракта на территории России.

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