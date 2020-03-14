Красноярский чиновник зажег на сцене под балалайку, радуясь новой должности

Глава Манского района Красноярского края Артем Черных зажег на сцене в честь получения новой должности. Чиновник плясал вприсядку под соло балалаечника и аплодисменты зрителей. Видео с танцами радостного госслужащего появилось в Telegram-канале «Борус».

На видео Черных больше десяти секунд прыгает вприсядку, сначала скрестив руки на груди, а затем хлопая себя ими по коленям. После этого он элегантно выходит из танца и начинает хлопать играющему на балалайке музыканту.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» чиновник пояснил, что видео было снято на днях во время концерта, устроенного в одном из сел региона. Поводов было сразу два: во-первых, инаугурация нового главы района; во-вторых, запуск культурного проекта.

«Моя программа развития называется „Манский район — территория возможностей. Село. Туризм. Культура“. Наша территория известна тем, что есть богатый природный потенциал <…>. У нас интересная история и богатая культура. И я готов, и спеть, и станцевать, чтобы о нашем красавце районе узнали далеко за пределами района и края», — не стесняясь славы, заявил Черных.

Он добавил, что до назначения на должность главы Манского района занимался общественной деятельностью и был председателем комиссии по вопросам социальной сферы Общественной палаты города Красноярска. Также Артем Черных занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Жириновского по работе в Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал о необычном поведении чиновника из Иркутска — он ел бумагу. Это происходило во время задержания за взятку.