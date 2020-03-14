Связанные одной кровью: жена Джигана скрывала свою сестру Юлию Самойлову?

Знаменитая супруга Джигана — красавица, умница и мама четверых детей Оксана Самойлова. Кажется, она проживает жизнь, о которой миллионы девушек могут только мечтать. Шикарные машины, яхты, дома с бассейнами — всем этим уже не удивить светскую львицу.

Кроме того, Оксана регулярно делится подробностями личной жизни с подписчиками в Instagram. Девушка выкладывает фото из путешествий, кадры из семейного архива и даже откровенные снимки. Но, как оказалось, есть то, о чем жена рэпера Джигана говорить не любит и не хочет — о своей двоюродной сестре, экс-участнице «Евровидения», певице Юлии Самойловой.

Сестра жены Джигана прославилась благодаря шоу талантов «Фактор А». Девушка на инвалидном кресле покорила сердце Аллы Пугачевой, которая позже предложила отправить ее на международный песенный конкурс. Ее выступление было очень трогательным, однако из-за сильного эмоционального напряжения в середине песни Юлия сбилась с ритма. В финал конкурса Самойлова так и не прошла.

Instagram @jsvok

Несмотря на это, Оксана Самойлова не поддержала кровную родственницу в своем Instagram, хотя могла бы посветить ей пост. Все-таки пятнадцать лет жизни в одном доме — немалый срок.

Поклонники певицы догадались о ее родстве с супругой Джигана по фамилии. Как-то девушка подтвердила эту информацию, однако более о двоюродной сестре никогда не говорила.

«Да, мы с Оксаной — родственницы. Если точнее, двоюродные сестры. Мы не скрываем этот факт, однако и не видим смысла кричать об этом направо и налево», — заявила Юлия.

Instagram @jsvok, @samoylovaoxana

Сегодня Оксана Самойлова всячески игнорирует вопросы о собственной сестре по отцовской линии. Оксана и Юлия Самойловы даже не подписаны друг на друга в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юлия Самойлова отказалась поддержать сестру Оксану в ее конфликте с Джиганом.