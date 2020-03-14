Причиной экстренной посадки самолета в Казани стал дебош на борту

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Алиса Маркова
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Экипаж воздушного судна, вылетевшего из Москвы в Челябинск, был вынужден изменить пункт назначения.

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Дебош стал причиной экстренной посадки самолета SSJ-100, вылетевшего из российской столицы в Челябинск. Воздушное судно приземлилось в Казани, так как командир экипажа подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Самолет приземлился в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что днем в субботу, 14 марта, самолет, вылетевший из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился.

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