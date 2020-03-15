Определяющее решение: Законопроект о поправках в Конституцию принят. Что дальше?

Законопроект о поправках в Конституцию принят. Пока Федеральным собранием. В субботу Совет Федерации утвердил результаты голосования региональных заксобраний. Все 85 сенаторов — за. Уже подписал его и президент.

После того как Конституционный суд проверит его на конституционность наступит самый важный этап — всенародное голосование. Потому как только россияне имеют право менять конституцию.

22 апреля мы все вместе отправимся на участки для голосования, чтобы определить направление развития страны на несколько десятков лет вперед. Чтобы решить какое будущее ждет нас, наших детей и внуков. По большому счету на одной чаше весов неопределенность и сомнения, на другой — уверенность, гордость и поступательное развитие. И главное — сохранение достижений страны за последние 20 лет. Которые были добыты потом и кровью.

Я думаю не надо перечислять их. Все, кто хоть немного захватил 90-е годы XX века могут сравнить. Безработица, задержки зарплат, безысходность, повседневный мрак с редкими проблесками надежды… Вы хотите так снова? Я думаю, любой здравомыслящий человек не хочет.

Владимир Путин и сам не раз говорил, что задуманное им обновление страны призвано в первую очередь не допустить повторного прихода смуты.

Роман Ишмухаметов внимательно прочитал обновленную Конституцию и расскажет, что нас ждет. И что же в итоге будет с президентскими сроками?

От Балтики до Тихого океана — по всей стране региональные парламенты поддержали поправки в Основной закон страны. У Заксобрания Свердловской области горожане с плакатами в поддержку конституционных поправок. «За» изменения в уральской столице проголосовали 43 депутата. Двое — воздержались.

«Тот процент голосований, который сегодня есть говорит о том, что подавляющее большинство это 86% депутатов законодательного собрания поддержали закон о поправках в конституцию», — заявила председатель законодательного собрания Свердловской области Люмила Бабушкина.

В Дагестане поправки тоже поддержаны подавляющим большинством голосов. В республике, где говорят на сорока языках и ста двадцати диалектах особенно важно сохранить эту богатую самобытность и культуру.

«Гарантируются права всех народов и соответственно следующей статьей как раз поддержано и культура и традиции всех народов», — говорит депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев.

На Дальнем Востоке, и в Крыму — особенно рады тому, что контур наших границ — навсегда останется неизменным.

«Поправка о нерушимости границ РФ говорит о том, что любая попытка пересмотреть результат или не учитывать волеизъявление крымчан — фактически будет нарушением Конституции», — уверен председатель комитета государственного совета республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.

В Сибири не скрывают — фокус на поддержку семьи и детей теперь точно окончательно остановит отток населения. Полтора месяца, с того момента, как 20 января закон был внесен в нижнюю палату парламента, работа над обсуждением не прекращалась. В первую очередь граждане — вносили свои предложения, депутаты их шлифовали. Иначе и быть не могло — ведь изменения Конституции касаются каждого из нас.

Среди увесистых томов административных, семейных, уголовных кодексов в разделах юридической литературы Конституция всегда на самом видном месте. Пожалуй, одна из немногих книг, которая всегда есть в наличии в любом книжном магазине страны. Вот уже два месяца подряд продавцы фиксируют всплеск интереса к ней. Продажи в Петербурге возросли в три раза по сравнению с прошлым годом!

Два раздела, девять глав, 137 статей и девять параграфов — это фундамент, котором основана наша жизнь! Дискуссии не прекращались буквально до последнего момента. Во время второго чтения Александр Карелин из «Единой России» предложил было провести досрочные выборы в Думу, но инициатива не прошла.

Глава ЛПДР кажется в разрез с самой сутью и либерализма, и демократии предложил лишать граждан возможности выбирать главу государства, а наделить этой функцией Госсовет.

Слово взяла и один из самых авторитетных и уважаемых в России депутатов Валентина Терешкова. Она говорила о важности и значимости рассматриваемых поправок. Ведь именно сейчас Россия сталкивается с небывалым давлением извне. «Колоссальными», «Космическими» — первая в мире женщина космонавт имеет полное право так оценивать стоящие перед страной угрозы. А ведь все хотят быть уверенными в завтрашнем дне. За последние годы привыкли к этой уверенности и нежелание покидать зону комфорта — естественная реакция россиянина.

«Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года. И понимаю почему. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решение и отвечал за них, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Но, а если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», — заявила с трибуны Терешкова.

Все, что происходило на Охотном ряду уже вошло в нашу новейшую политическую историю. Поскольку предложенная поправка — напрямую касалась главы государства — в Думе объявили перерыв, а через полтора часа в нижнюю палату парламента приехал Владимир Путин. И расставил все точки над и — из Конституции нельзя убирать ограничения по количеству сроков. Иначе это перечеркнет смысл поправок.

«Когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять, я надеюсь, на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30–50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам с вами нужно подумать», — подчеркнул президент.

Глава государства убежден — такой огромной стране как Россия сильная президентская власть просто необходима. Парламентская республика, когда разные политические силы в угоду своим интересам будут думать о сиюминутной выгоде вместо реальной работы гарантировано разрушат страну.

«Наделение других органов власти, центров власти, таких совет безопасности или Госсовет, тем более напрямую не избранных народом, наделение их полномочиями президентского характера, на мой взгляд — не правильно. Не приемлимо для страны. Более того — опасно. Во-первых, это ничего общего не имеет с демократией, а во-вторых — неизбежно приведет к расколу общества», — добавил Путин.

Что касается другого предложения Валентины Терешковой — возможности самому Владимиру Путину в 2024 году

принять участие в выборах то это, прежде всего, должны решать граждане страны.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный Суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона — Конституции. Давайте не будем забывать: мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил, а, напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Поэтому повторю: в случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный Суд Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

В предложении Валентины Терешковой нет ничего удивительного, революционного или неожиданного. Запрос на Путина после 2024 года очевиден. А вопросы и предложения президенту — не отпускать бразды правления звучат уже давно и что важно именно от людей.

«Хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалась конкретными сроками», — считатет ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Климов.

«Имеет ли смысл проводить потом еще выборы президента РФ, если уже сейчас на этом этапе мы свою позицию обозначили, проголосовав сейчас мы можем продлить ваши полномочия с момента голосования на шесть лет и будем понимать, что у нас впереди шесть лет стабильности», — говорит Алена Смыслова.

По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сегодня Путину доверяют 71 с половиной процент граждан. ВЦИОМ провел новое исследование и после того как законопроект обсудили и приняли в обеих палатах парламента. Результаты говорят сами за себя — 75% россиян следили за принятием поправок в думе. 73% осведомлены о предложении Валентины Терешковой. 69% планируют принять участие в голосовании.

И здесь важно обратить внимание на детали — 6 марта таковых было на три процента меньше. Сегодня 64 процента россиян намерены проголосовать «За» поправки. Неделю назад, еще до выступления президента в Думе, таковых было 42 процента. И все это объяснимо, говорят специалисты. Когда Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием и впервые рассказал о задуманном — сразу стало ясно, что страну ждет большая балансировка системы власти.

«Все боятся этих изменений, связанных с властью, и, конечно, есть запрос на стабильность и запрос на сохранение. Я помню, когда я была молодым социологом, у меня респонденты на фокус группах плакали, что Путин не идет на третий срок. Он тогда не пошел, он пошел в правительство. В этот раз предлагается другая возможность внести соответствующую правовую оговорку», — поясняет политолог Екатерина Соколова.

Владимир Путин гарантирует стабильность. Если эта поправка будет принята, как говорят политологи, надежный страховой полис на годы вперед. Причем самое что интересное Путину при этом даже не обязательно идти на выборы. Тут важна сама возможность. Потому что теперь фокус внимания и энергия политической и бизнес элиты, от которой зависят экономика, развитие промышленности будет сосредоточен на том, на чем и должен быть — их непосредственной работе, укрепление экономики, совершенствование технологий… А не на ожиданиях 2024-го, прогнозах, гаданий на кофейной гуще на возможного преемника и подковерной борьбе за влияние на него.

«Принимая во внимание масштаб задач, которые стоят перед Россией сегодня, учитывая ситуацию в целом — глобальной экономики, непростой международной обстановки в целом нам жизненноважно, жизненнонеобходимо сохранить внутриполитическую стабильность, предсказуемость. Это важно для граждан, для бизнеса, для инвесторов. Это важно для наших зарубежных партнеров», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За полтора месяца обсуждения поправок каких только конспирологических версий не звучало из уст псевдоборцов за псевдодеморкатию. Все предсказуемо сводилось к одному — Путин одержим стремлением сохранить за собой пост президента, и эта так называемая несистемная оппозиция сами словно одержимые, предсказуемо не видят очевидного — для достижения этой цели менять Конституцию точно не надо было!

«Вы знаете, безусловно, если бы у Владимира Путина было бы желание остаться любой ценной у власти, любой формат, он был бы возможен. Он мог возглавить любую из перечисленных организаций, могли перераспределиться полномочия на Госсовет, например. Либо Конституционный суд, либо одновременно и то, и другое. Есть множество здесь возможных вариантов», — считает политолог Максим Григорьев.

Но президент оставил в стороне все эти действительно легкие пути — и выбрал самый сложный, при этом самый логичный и наиболее честный. Ведь если поправки будут приняты и если в 24-м, Владимир Путин все-таки решит пойти на выборы — ему вновь придется бороться за голоса избирателей, и выбор будет именно за гражданами страны.

«И то, что сейчас сделано, оно просто не лишает его этой возможности, только и всего. Не надо передергивать, тут понимаете, некоторые как чуть ли не уже то, что он регистрируется как кандидат на эти выборы говорит. Нет. Сегодня мы вообще должны сосредоточить наше внимание на самом главном, что содержит эти изменения. А самое главное — это изменение, которое касается укрепления суверенитета в России, закрепление социальных основ нашего государства и так далее», — заявил член совета федерации федерального собрания РФ от исполнительной власти Пермского края Андрей Климов.

Все эти поправки — актуальный ответ на вызовы времени, когда события в России и мире так плотно переплетены.

«Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи», — заявил Владимир Путин.

И в этих непростых условиях в России, тем не менее, предлагается закрепить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, и ежегодно индексировать пенсии. Сначала достаточно расплывчато предлагалось делать это «регулярно», к основному чтению президент уточнил — «не реже раза в год».

«Эти поправки, давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности — то, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства», — уверен президент.

И ведь действительно, в начале 90-х — в России только и могли, что прописать в Конституции: мы — социальное государство. Этим и ограничились — словами. На деле Россию 90-х только в горячечном бреду можно назвать социально ориентированной. Это сейчас 78-летняя Светлана Лукьянова активно путешествует. В качестве волонтера объездила всю страну, она хорошо помнит 1992-й. С инфляцией 1400 процентов. Настоящий черный вторник 98-го. Это была не экономическая турбулентность — это были конвульсии нежизнеспособной экономики, которым стоя аплодировали те, кто считал себя победителями в Холодной войне. Казалось из этой пропасти не выбраться. Но мы смогли. Поэтому так важно — закрепить все, чего добилась Россия за эти годы.

«Ну какой же пенсионер может быть недоволен. Естественно довольна. Это стабильность. Это уверенность. Это просто здорово. Радует, что стабильность, что забота о людях, о пенсионерах людях старшего возраста», — говорит пенсионерка Светлана Лукьянова.

Радует россиян и другой блок поправок, который касается персонально депутатов и чиновников, так или иначе затрагивая представителей всех ветвей власти и который политологи окрестили «национализацией элит». Отныне кандидатам на пост президента, губернатора или судьи запретят иметь иностранный паспорт или вид на жительство. Но и это не все — к основному чтению появилось еще одно ограничение — нельзя будет держать деньги в зарубежных банках.

А еще поправки будут помогать тем, кто сам помогает другим. Государство обязуется всесторонне поддерживать многомиллионную волонтерскую семью. Отдельно поправка — о недопустимости умаления подвигов. И это тоже очень своевременно. Сегодня, когда в мире пытаются поставить знак равенства между фашизмом и коммунизмом. Или в пережившем жуткие 900 дней блокады городе — говорить, что Ленинград нужно было сдать!

«Вы представьте себе только на секунду, что по Эрмитажу кто-то ходит. Чужой! И распоряжается. Говорит — это отбить, это — унести. Переправить туда-то! Одной мысли только, что в этом городе может ходить кто-то другой… Это придавало людям силы!» — рассказывает председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Только союз женщины и мужчины будет признаваться в нашей стране браком, а естественный его результат дети навсегда объявляются незыблемым приоритетом государства! Юридически Марианна Соловьева ребенок, ей 17. Она родилась уже в новой стране, преодолевшей все кризисы. О разрухе 90-х хочет знать только по школьному курсу истории. И никогда не пережить это в жизни. Поэтому 22 апреля в день, когда Россия должна будет сделать выбор, Марианна не будет сидеть дома. Свое совершеннолетие она встретит на избирательном участке.

«Я считаю, что основные поправки это которые касаются института детства, что это является приоритетным направлением в политике, что у нас будет защищаться институт семьи брака. Я считаю, что это очень важно», — говорит Марианна.

«Наша страна, наша конституция, наше решение» — эти слова как нельзя лучше отражают суть поправок! Они давно назрели. Без этих изменений мы просто не сможем двигаться вперед. Мы не меняем Основной закон страны, мы просто бережно дополняем его тем, без чего дальше развиваться невозможно. Выбор за нами. Если поправки одобрит большинство — президент подпишет закон. И только после этого на прилавках книжных магазинов появится обновленная Конституция с триколором на обложке.