Лидеры мусульман России поблагодарили президента Владимира Путина за успешное проведение саммита «Россия — Африка». Слова благодарности прозвучали в рамках мероприятия в честь Дня народного единства.

«В рамках саммита „Россия — Африка“ мы провели международную конференцию и международный конкурс чтецов Корана стран Африки. Все участники благодарят вас и просили передать Вам приветствия, самые добрые молитвенные пожелания успеха, процветания нашей страны и победы. Искренне желали победы» — сказал президенту Шамиль Аляутдинов, российский популяризатор ислама.

Российский лидер в свою очередь отметил высокий уровень организации мероприятия.

«Спасибо, спасибо большое. А вам спасибо за это мероприятие, потому что мне кажется, что оно очень хорошо прошло», — ответил Путин.

По словам Аляутдинова, участники были приятно удивлены прошедшим саммитом.

«Великолепно было просто, они благодарили, удивляются. Вот мы сегодня со Святейшим говорили, они берут пример с нас, удивляются, как мы живем в мире, согласии», — отметил он.

Аляутдинов добавил, что Россия выступила примером для других стран.

«Межрелигиозный мир, межрелигиозное сотрудничество с нашими традиционными религиями, для них это пример — наше мирное существование», — утверждает он.

По словам Путина, участники из других стран многому удивились в Москве.

«Вообще они очень многому удивились, когда Москву посмотрели. Многому, сейчас не буду все повторять, но это одно из важнейших, один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечают наши гости», — рассказал президент.

Особенно Аляутдинов отметил Московскую соборную мечеть.

«И, конечно, мечеть Московская соборная, которую мы вместе открывали, — это такая красота. Они просто удивляются и восхищаются, благодарят вас. Благодарю вас. Спасибо», — поблагодарил он.

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