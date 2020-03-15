Краденый каршеринг: как не стать жертвой мошенников и доказать свою невиновность

Каршеринг становится реальной угрозой на дорогах. Мы уже не раз рассказывали, как отличное по своей сути дело превратилось в одно из самых проблемных на рынке услуг. Эти брендированные автомобили уверенно прописались в оперативных сводках.

Тут и постоянные аварии, и угоны машин, и взломы чужих личных кабинетов. И вот за рулем все чаще оказываются люди, которым плевать на ответственность. По принципу, не мое — не жалко! Как правило, они пьяны или находятся под действием наркотиков. Дело в том, что можно выйти сухим из воды — если купить чужой аккаунт в Интернете.

Так, на этой неделе в Петербурге задержали мошенника, который продавал фейковые учетные записи для клиентов каршеринга. Выяснилось, что его покупатели ездили под видом водителей, которые ни сном ни духом не знали, что они зарегистрированы в системе. А ведь каршеринг, как бизнес, уверенно набирает обороты. Каждый год — плюс 15% пользователей.

Алексей Полторанин о том, чем выше спрос, тем больше аферистов, желающих на этом заработать. И как этот сервис вредит тем, кто им даже не пользуется.

Романа Амелина оперативники задерживают прямо перед его бегством. Чтобы скрыться от наказания, подозреваемый взял автобусные билеты в Таллин, откуда планировал перебраться в Германию. Он стал первым в России, кого задержали именно за подделку аккаунтов для клиентов каршеринга.

«По версии оперативников в период с июня по октябрь 2019 года злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял компьютерные программы», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Амелин приобретал в интернете копии чужих паспортов и водительских удостоверений. Аккаунты по версии сыщиков он смог оформить на ничего не подозревающих жителей из 30 регионов. Вот например, Марина из Петербурга узнала от полицейских, что от ее имени кто-то днями и ночами, если не месяцами колесил по всей стране.

«Позвонили с отдела, объяснили ситуацию, попросили приехать. Сразу спросили — вы брали? Я не брала. Вы можете приехать? Я приехала. Показали мои права, права были мои», — рассказывает девушка.

Водительское удостоверение и паспорт Алексея Казакова оказались в руках другого мошенника. Алексей можно сказать, легко отделался: каршеринговая компания потребовала с него «всего» 14 тысяч рублей за 13 часов аренды машины бизнес-класса, но когда Алексей сообщил, что поездку не совершал — попытались выписать штраф на 100 тысяч рублей за передачу авто третьему лицу. Схема мошенничества в этом случае была другой: Алексей, действительно, регистрировался в сервисе, но получил отказ. А данные в базе каршеринговой компании остались.

«Кто? Чего? Как? Я понятия не имею. Потом служба безопасности объяснила, что очень много народу поувольняли, служба безопасности была слабая, это они там мутили чего-то. Я получил бумагу — они претензий не имеют», — рассказывает Алексей.

Вероятно, один из бывших сотрудников сервиса, увольняясь прихватил с собой и базу данных и продал ее желающим. Которые на основании паспортных данных и водительского удостоверения, наплодили сотни и тысячи таких подставных аккаунтов людей, которые об этом разумеется даже не подозревают.

Как оказалось, базы данных легко доступны в тех же мессенджерах куча предложений личные данные людей всего за тысячу рублей. До сих пор такие базы легко купить и на какой-нибудь барахолке. Вот торговец предлагает диск с паспортными данными десятков тысяч жителей Петербурга!

«Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пенсионное не везде есть. Адрес регистрации — когда, кем выдан. Это данные МРЭО и Пенсионного фонда».

Стоимость готового чужого аккаунта для каршеринга у мошенников — от двух до пяти тысяч рублей. Злоумышленники оставляют объявления в популярном мессенджере — и ждут покупателей. Мы связались с одним из таких продавцов.

«Добрый вечер. Хотел бы приобрести аккаунт».

«Приветствую. Базовый? Продвинутый?»

«В чем их отличия?»

«У базового аккаунта машины эконом класса — 2900 рублей. У продвинутого Audi, BMW, Mercedes, Volvo — 4400 рублей».

«Аккаунт будет на кого оформлен?»

«На дропа. Чистые аккаунты. Так же можно приобрести с привязанной картой. Чтобы не привязывать свою».

«Штрафы за ДТП, за неисполнение условий договора с каршерингом, кому будут приходить?»

«Никому, на дропа. При оплате штрафов аккаунт могут заблокировать. Это подставное лицо, которое существует только для создания документа».

После перевода денег на банковскую карту мошенников, открываешь приложение, вводишь любезно присланные тебе логин и пароль и все ты другой человек для системы. Можешь делать за рулем что хочешь, наказание настигнет другого.

С чужим аккаунтом за рулем каршеринга может оказаться каждый. Человек лишенный водительских прав, наркоман, несовершеннолетний. Они часто устраивают ДТП. Даже эта машина явно побывала в аварии — повреждены, капот, стойка, крыло.

После множества аварий с прокатными авто и задержания 21-летнего хакера Романа Амелина по Северной столице прокатилась волна проверок. Пять утра. Самый центр Петербурга. Вечер этого водителя явно удался — в его крови обнаружено 0.7 промилле. То есть перед тем, как сесть за руль, он влил в себя не меньше бутылки вина. Ехать в отдел отказывался и очень уговаривал инспекторов позволить ему справить нужду прямо на Дворцовой площади.

«Присядьте».

«Можно я хотя бы здесь».

«Это общественной место».

«Можете предоставить не общественное место».

«Поехали предоставим».

Важный момент: сейчас инспектор не вправе требовать подтверждения подлинности аккаунта и задержать за это водителя. Поэтому доказать подлог крайне сложно. Но если получится, а примеры пусть и единичные, но есть в судебной практике. То такому хитрецу, который езди т под чужой личиной, конечно подделку документов не предъявят, но вот угон транспортного средства — как раз их статья. Поэтому если вам начинают поступать чужие штрафы от каршеринговых компаний, то вместе с претензией сервису надо сразу нести заявление в полицию.

«Ему нужно предоставлять билеты о том, что гражданин находился в другом регионе. Справку о том, что он находился на работе. Если там пропускной режим, то все прекрасно — либо больничный… Болел — соответственно, больничный лист. Запросить биллинг сотового телефона», — пояснил адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Алексей Крюков.

На запрос «Купить аккаунт каршеринга» — поисковые системы предлагают восемь миллионов сайтов, где можно сделать это. И самое печальное — по официальным данным заблокировано всего шесть страниц с фальшивыми аккаунтами. ​Чат в мессенджере нашего героя Романа Амелина в ближайшее время будет закрыт, он до суда отправлен под домашний арест. С пострадавшими от хакера сейчас работают правоохранители — ведь их данные теперь могут всплыть где угодно.