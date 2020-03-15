Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Владикавказа у здания администрации

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Светлана Шевченко
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В сотне метров от места ЧП располагаются здания главы Республики Северная Осетия-Алания и Верховного суда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @РИА Регион Онлайн

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Владикавказа, сообщает «Регион Online». В сотне метров от места ЧП располагаются здания главы Республики Северная Осетия-Алания и Верховного суда.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Видео опубликовано свидетелями в социальных сетях. Информации о пострадавших не поступало.

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