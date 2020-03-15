Самая крутая: сильно похудевшая Лолита показала фигуру в откровенном купальнике

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в откровенном купальнике. Звезда опубликовала в Instagram видео, в котором поделилась с подписчиками целым потоком информации. Демонстрируя невероятные изменения во внешности, певица попутно рассказала и про диету, и про распорядок дня, и про гречку, и про коронавирус…

«Никакого уныния, дорогие мои! Все испытания пройдем вместе и с улыбкой! Но руки не забываем мыть в любом случае», — подписала публикацию знаменитость.

Певица заявила, что собирается искупаться в бассейне, чтобы повысить иммунитет на фоне распространения коронавируса. Также она продемонстрировала свой рацион — несколько бутылок минеральной воды и тарелку с нарезкой мясных изделий. В ролике Лолита Милявская попросила москвичей оставить ей хоть немного гречки, которую, по слухам, всю раскупили.

Весь этот поток информации Лолита предоставила зрителям в свойственной ей шутливой манере. Знаменитость обожает делиться с пользователями сети уморительным контентом. Недавно, например, звезда сняла видео, в котором стирает одежду своего коллектива прямо в раковине. Поп-дива заявила, что подрабатывает прачкой после концертов, пишут «Дни.ру».

Поклонники в очередной раз впечатлились жизнелюбием, невероятной стойкостью и чувством юмора исполнительницы. Фанаты оставили кумиру около трех тысяч восхищенных комментариев под постом.

«Вот так нужно жить и позитивно подавать себя! Слово „комплекс“ пусть вообще не присутствует»;

«Самая крутая и красивая!»

«Вы не даете нам унывать!

«Вы прекрасно выглядите!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Лолита заработала миллионы на разводе с изменявшим ей супругом.