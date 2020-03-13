Как Лолита заработала миллионы на разводе с изменявшим ей супругом

Лолита Милявская после расставания с Дмитрием Ивановым значительно приумножила свой капитал. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Собеседник.RU» заявил концертный директор певицы Сергей Лавров.

Представитель Лолиты объяснил: долгие годы артистка отдавала всю себя отношениям с молодым возлюбленным, из-за чего ее популярность резко упала. Но как только 56-летняя исполнительница объявила о разводе и стала ходить по телешоу, рассказывая «горькую» правду об изменах Иванова, ситуация резко изменилась.

Сегодня гастрольный график Милявской расписан более, чем на полгода вперед. В каждом городе России ее концерты проходят с аншлагом.

«Народ у нас простой, любит сопереживать. В глубинке каждая вторая женщина брошена», — отметил концертный директор.

По его словам, главный секрет успеха Лолиты — честность и открытость. Она не стесняется признавать свою вину или рассказывать о недостатках. Именно такие артисты и привлекают публику — люди не видят корысти и лжи.

«Лолита свои миллионы уже получила и еще получит», — отметил Сергей.

Кроме того, Лавров добавил: на фоне всех историй артистка очень сильно похудела. Раньше, она ни о чем не беспокоилась, ведь под боком был муж. Но сегодня Лолиту не узнать: похудевшая и стильная.

«Для русских женщин она сейчас идеал, к которому нужно стремиться», — резюмировал представитель Милявской.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ответила Лолита Милявская на вопрос о новом замужестве.