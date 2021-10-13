ТОП-7 продуктов для поддержания иммунитета в период эпидемий

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Карина Бернтгольц
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По мнению экспертов, залог хорошего здоровья — это не только занятия спортом, но и правильно подобранный рацион питания.

ТОП-7 продуктов для поддержания иммунитета в период эпидемий

Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл, /Ukrinform via ZUMA Wire, /CTK, /Yay, /Драчев Виктор

Осенью многие начинают чувствовать упадок сил, сонливость, плохое настроение. Как правило, все подобные симптомы связывают с авитаминозом. Чтобы восполнить нехватку витаминов в организме и поддержать иммунитет, эксперты советуют пересмотреть свой рацион питания и уделить внимание отдельным продуктам. О том, каким именно, рассказала газета Expressen.

Цитрусовые

Специалисты советуют есть в большом количестве фрукты с содержанием витамина С. К ним относятся лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты, помело и другие. Эти продукты помогают бороться с различными заболеваниями и положительно влияют на самочувствие человека. Употреблять их можно как в целом виде, так и выжимать.

Черника

Черника — чрезвычайно полезная ягода, которая содержит массу необходимых для организма веществ, в том числе флавоноидов, которые укрепляют иммунитет. Исследования показали, что они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей и в целом благотворно влияют на ткани и клетки.

Свекла

Все разновидности свеклы, а также ее ботва, богаты цинком, который чрезвычайно важен для человеческого организма. Кроме того, в овоще содержатся пребиотики, благоприятно влияющие на работу кишечника. Свеклу можно есть в любом виде: вареной, сырой, тушеной и даже запеченной.

Чеснок

Чеснок — настоящая находка для поддержания иммунитета, поэтому неслучайно раньше его было принято есть в случае возникновения различных заболеваний. Овощ богат аллицином, обладающим антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Поэтому медики советуют добавлять его как можно в большее количество различных блюд.

Кефир

Такой популярный молочный продукт как кефир содержит множество полезных бактерий, а также дрожжевых культур, которые благотворно влияют на работу всего организма. Его советуют выпивать незадолго до сна.

Семена тыквы

Семена тыквы содержат большое количество полезных жиров, в том числе Омега-3. Кроме того, они чрезвычайно богаты цинком. Эксперты советуют использовать данный ингредиент в качестве добавки к различным блюдам, в том числе к супам, салатам, бутербродам и другим.

Семена льна и льняное масло

Семена льна и льняное масло также содержат массу важных жирных кислот, таких как Омега-3. Они укрепляют и оберегают иммунную систему. Семена льна рекомендуется употреблять целыми не более двух столовых ложек в день. Масло можно добавлять в качестве заправки к различным блюдам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач-диетолог развеял миф о пользе воды с лимоном натощак.

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