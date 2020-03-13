Аналитик Goldman Sachs назвал сроки восстановления курса до 61 рубля за доллар
В крупном инвестиционном банке спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Курс российской национальной валюты укрепится до отметки в 61 рубль за доллар за два с половиной года. Такой прогноз сделал аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
В своем обзоре экономист написал, что курс рубля будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent. После провала сделки ОПЕК+ ее стоимость резко снизилась. По мнению Графа, баррель будет стоить около 30 долларов еще шесть месяцев. В течение следующих двух лет цены должны вырасти до 60 долларов за баррель.
«Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — цитирует аналитика РИА Новости.
Клеменс уточнил, что доллар будет торговаться примерно по 75 рублей в течение второго и третьего квартала 2020 года. За следующий год российская валюта укрепится до 68 рублей за доллар. Через два с половиной года, начиная с этого момента, доллар начнет продаваться за 61 рубль.
Как сообщал 5-tv.ru, 9 марта курс доллара на биржевых торгах увеличился до 74 рублей, а евро — 85 рублей. Снижение ценности российской валюты было обусловлено падением цен на нефть более чем на 30%. Это произошло из-за срыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи.
С тех пор рубль постепенно восстанавливает позиции. Банк России установил официальный курс доллара на 14 марта на отметке чуть больше 73 рублей, а евро — чуть меньше 82-х.
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