Мужчину забили до смерти в центре Москвы

Неизвестный жестоко избил гостя из Великого Новгорода в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший скончался в реанимации.

Инцидент произошел 11 марта. Рядом с проезжей частью на улице Хамовнический вал у 30-летнего новгородца возник конфликт с неизвестным.

После драки гостя столицы госпитализировали с переломами ребер, правой голени и левого бедра. Кроме того, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Пострадавший скончался через два дня после госпитализации. По данному факту проводится проверка. Также назначена судебная медицинская экспертиза.

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