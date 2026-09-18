Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в Telegram-канале.

Пуск провел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил. Ракета стартовала с государственного испытательного космодрома Минобороны России в Архангельской области, а космический аппарат вывели на расчетную орбиту в штатном режиме.

После старта «Союз-2.1б» взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат вывели на целевую орбиту и передали под управление наземным средствам космических войск ВКС.

С аппаратом установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ракета‑носитель «Союз‑2.1б» входит в семейство ракет «Союз» и относится к среднему классу. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 8,7 тонны полезной нагрузки.

«Союз‑2.1б» применяют для самых разных задач: на ней запускают аппараты системы ГЛОНАСС, грузовые корабли «Прогресс» к МКС, спутники дистанционного зондирования Земли, а также космические аппараты в интересах Минобороны.

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