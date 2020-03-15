Актер Анатолий Руденко похвастался, что выдержал полгода без секса с женой

Актер Анатолий Руденко похвастался в эфире одного из федеральных каналов, что выдержал полгода без секса с женой — актрисой Еленой Дудиной. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Когда я предложил на полгода отказаться от секса, то жена посмеялась. Спросила, насколько меня хватит. Я понимаю женщинам проще, чем мужчинам отказываться от таких вещей. Нам в итоге удалось», — сказал Руденко.

По его словам, это была «вынужденная мера». Из-за постоянных съемок и спектаклей супруги почти не виделись. Работа также вынуждала Анатолия регулярно летать на Украину.

«Полгода не виделись с женой и сохраняли верность. Хотелось просто посмотреть, оценить наши возможности», — пояснил актер свое предложение о воздержании, добавив, что теперь у них с супругой словно начался новый медовый месяц.

Руденко также признался, что в недалеком будущем они с супругой собираются зачать еще одного ребенка. Сейчас пара воспитывает семилетнюю дочь Милену.

Как сообщал 5-tv.ru, Анатолий Руденко известен по сериалу «Возвращение Мухтара». Ранее он порадовал поклонников семейным фото с женой и дочерью.